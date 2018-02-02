Интересный проектов в моей практике. Интернет-магазин avtoradiato.ru.

Данный проект интересен тем, что структура каталога была реализована не стандартным образом.

Структура каталога обычно представляет собой одно древо, в данном же магазине было реализована несколько древ. За счет казалось бы неправильного решения, удалось избежать длительной разработки магазина и дать клиенту структуру которую он хотел в каталоге а, что самое главное это ни как не повлияло на производительность в целом.

Несколько написанных скриптов с реализованной могопоточностью позволили значительно упростить работу с магазином для клиента.