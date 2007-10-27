КЭМЗ (PHP,MySQL)

http://kemz.com.ua

2008г.

КЭМЗ (ООО "Каховский эксперемнтальный мехагический завод")

Степень участия в проекте:

Ппрограммирование динамической части сайта + админ интерфейс (PHP+MySQL).

Основные фунциональные возможности:

- Каталог продукции с описанием и фотогалереей для каждого продукта.

- Форма заказа продукции.

- Сайт на 3-х языках.

- Раздел администрирования сайта:

- Создание/редактирование/удаление:

статических разделов,

разделов каталога,

продуктов,

фотогалереи продукта.

- Просмотр заказов.