КЭМЗ (PHP,MySQL)

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2008г.
КЭМЗ (ООО "Каховский эксперемнтальный мехагический завод")
Степень участия в проекте:
Ппрограммирование динамической части сайта + админ интерфейс (PHP+MySQL).
Основные фунциональные возможности:
- Каталог продукции с описанием и фотогалереей для каждого продукта.
- Форма заказа продукции.
- Сайт на 3-х языках.
- Раздел администрирования сайта:
- Создание/редактирование/удаление:
статических разделов,
разделов каталога,
продуктов,
фотогалереи продукта.
- Просмотр заказов.