Контроль изменений на сайте

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При выполнении работ, связанных с изменением модулей, имеющихся на сайте, заказчик всегда хочет знать – какие конкретно модули были изменены.
Предлагаемый сканер сайта позволяет зафиксировать информацию о состоянии всех файлов сайта до передачи его на доработку, а после окончания работ выполнить контрольное сканирование, которое покажет перечень измененных модулей с точным указанием их местоположения.