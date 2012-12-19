Контроль изменений на сайте

http://uuuh.org

При выполнении работ, связанных с изменением модулей, имеющихся на сайте, заказчик всегда хочет знать – какие конкретно модули были изменены.

Предлагаемый сканер сайта позволяет зафиксировать информацию о состоянии всех файлов сайта до передачи его на доработку, а после окончания работ выполнить контрольное сканирование, которое покажет перечень измененных модулей с точным указанием их местоположения.