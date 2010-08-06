Кораловый клуб

http://coral-star.ru

Было написано 5 компонентов: календарь, магазин, ролики, мой кабинет, реферальная анкета. Пользователи при регистрации имеют дополнительные поля которые вынесены в отдельную таблицу.

Календарь: При добавлении новости, можно выбрать город и для кого сообщение. Т.к. в "моем кабинете" пирамидоидальная структура, то и новости отображаются лишь для тех кто находится ниже тебя по иерархии.

Магазин: сделан в виде простого органайзера, с управлениям в админке наименованиями.

Ролики: возможность загружать готовые ролики, делать им название и описание и размещать их в какой-либо тематический раздел.

Дизайном занимался другой человек.