Куб - "Конструктор"
Веб-программирование
Добавлена278 просмотров
13 лет назад
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Наберитесь терпения и создайте свою фигуру! Ах да, их ещё можно сохранять! И обмениваться с друзьями!
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Наглядная демонстрация умения работы с классом Tween и SharedObject.
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