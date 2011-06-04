Куб - "Конструктор"

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
278 просмотров
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Наберитесь терпения и создайте свою фигуру! Ах да, их ещё можно сохранять! И обмениваться с друзьями!

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Наглядная демонстрация умения работы с классом Tween и SharedObject.

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