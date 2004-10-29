Letlinks
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Личный сайт, разрабатывал под себя. Здесь я могу выкладывать ссылки на полезную информацию по разработке.
Технические работы, проведенные на сайте:
Создание сервера
Анимация
Верстка
Адаптивность под мобильные устройства
Наполнение контента
Ссылка на сайт: LetLinks