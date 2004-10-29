Личный сайт, разрабатывал под себя. Здесь я могу выкладывать ссылки на полезную информацию по разработке.

Технические работы, проведенные на сайте:

Создание сервера

Анимация

Верстка

Адаптивность под мобильные устройства

Наполнение контента

Ссылка на сайт: LetLinks