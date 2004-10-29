Letlinks

Веб-программирование
Добавлена
месяц назад
1 просмотр
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Личный сайт, разрабатывал под себя. Здесь я могу выкладывать ссылки на полезную информацию по разработке.

Технические работы, проведенные на сайте:

  • Создание сервера

  • Анимация

  • Верстка

  • Адаптивность под мобильные устройства

  • Наполнение контента

Ссылка на сайт: LetLinks