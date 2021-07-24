Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Показ по запросу
Личный кабинет пациента для сети медицинских центров
Интеграция с crm системой и MsSql
- Регистрация с проверкой наличия пациента в базе
- Парсинг rtf документов с изменением/добавлением информации и генерация в PDF (просмотр/скачивание/отправка на почту)
- Вывод результатов исследований, анализов и других документов
- Разного рода анкеты с интеграциями (адрес по ФИАС и т д, смс и т д)
- Персонализированные специальные предложения
- Записи на приемы с возможностью отмены
Прочее