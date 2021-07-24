Показ по запросу

Личный кабинет пациента для сети медицинских центров

Интеграция с crm системой и MsSql

- Регистрация с проверкой наличия пациента в базе

- Парсинг rtf документов с изменением/добавлением информации и генерация в PDF (просмотр/скачивание/отправка на почту)

- Вывод результатов исследований, анализов и других документов

- Разного рода анкеты с интеграциями (адрес по ФИАС и т д, смс и т д)

- Персонализированные специальные предложения

- Записи на приемы с возможностью отмены

Прочее