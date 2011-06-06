Magic Search - скрипт поискоой системы
Веб-программирование
Добавлена378 просмотров
13 лет назад
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Скрипт поисковой системы Magic Search. Это не парсер данных гугла, яндекса, а самостоятельная поисковая система.
Домашняя страница скрипта: http://lavrinyuk.pp.ua/portfolio/24-magic_search.html