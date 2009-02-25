Модификация модуля Webform для CMS Drupal

В рамках ТЗ, предложенного ММПД (http://yhrm.org), в модуль webform были внесены следующие изменения:

- просмотр результатов в виде таблицы;

- добавлена возможность выбора полей, которые нужно отображать в таблице результатов;

- добавлена возможность сортировки по нужным столбцам;

- добавлена возможность модерации / премодерации записей;

- добавлены различные способы вывода (с учетом промодерированных и непромодерированных полей);

- добавлена страница результатов "для печати".