Модификация модуля Webform для CMS Drupal
Веб-программирование
Добавлена165 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках ТЗ, предложенного ММПД (http://yhrm.org), в модуль webform были внесены следующие изменения:
- просмотр результатов в виде таблицы;
- добавлена возможность выбора полей, которые нужно отображать в таблице результатов;
- добавлена возможность сортировки по нужным столбцам;
- добавлена возможность модерации / премодерации записей;
- добавлены различные способы вывода (с учетом промодерированных и непромодерированных полей);
- добавлена страница результатов "для печати".