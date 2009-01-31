http://colabus.ru/index.php?name=galery

Легкий модуль фотогалереи для SLAED CMS 4* PRO.

Админ часть:

- создание категорий

- управление файлами (редактирование, удаление)

- модерация файлов (проверка добавленных)

- управление комментариями (редактирование, удаление)

- общий конфиг модуля (установка макс. размера, типов файлов, каталог хранения, установка ширины превью)

Пользовательскаая часть:

- добавлние файлов

- оценка файлов

- комментарии

- выбор категорий

Доп. инфо: при загрузке изображений, автоматически создается превью (миниатюры изображений), которые в дальнейшем показываются при НЕ ПОДРОБНОМ просмотре