Модуль фотогалереи для Slaed CMS
Веб-программирование
Добавлена213 просмотров
15 лет назад
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http://colabus.ru/index.php?name=galery
Легкий модуль фотогалереи для SLAED CMS 4* PRO.
Админ часть:
- создание категорий
- управление файлами (редактирование, удаление)
- модерация файлов (проверка добавленных)
- управление комментариями (редактирование, удаление)
- общий конфиг модуля (установка макс. размера, типов файлов, каталог хранения, установка ширины превью)
Пользовательскаая часть:
- добавлние файлов
- оценка файлов
- комментарии
- выбор категорий
Доп. инфо: при загрузке изображений, автоматически создается превью (миниатюры изображений), которые в дальнейшем показываются при НЕ ПОДРОБНОМ просмотре