Модульная CMS
Веб-программирование
Добавлена313 просмотров
14 лет назад
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Собственная модульная CMS, созданная на основе PHP-фреймфорка Kohana. Поддержка мультиязычности, многоуровневой структуры сайта, использование шаблонизатора. Для данной CMS также был разработан набор стандартных модулей: управление баннерами, статьи/новости, фотогалерея, каталог файлов, каталог продукции (интернет-магазин), форум.