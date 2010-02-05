Собственная модульная CMS, созданная на основе PHP-фреймфорка Kohana. Поддержка мультиязычности, многоуровневой структуры сайта, использование шаблонизатора. Для данной CMS также был разработан набор стандартных модулей: управление баннерами, статьи/новости, фотогалерея, каталог файлов, каталог продукции (интернет-магазин), форум.