Мониторинг позиций поисковых запросов в Яндексе

Скрипт для мониторинга позиций поисковых запросов в ПС Яндекс.

Скрипт работает с сервисом Яндекс.XML.

- Вывод статистики позиций поисковых запросов для сайта за указанный период

- Запросы отправляются через установленные прокси-скрипты, что позволяет обойти ограничение сервиса Яндекс.XML в 1000 запросов в сутки.

- Обновление позиций как вручную, так и автоматически (с помощью cron)

- Разграничение прав доступа на 2 роли:

- - - - Администратор: все функции

- - - - Клиенты: только просмотр статистики своего сайта