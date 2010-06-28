Мониторинг позиций поисковых запросов в Яндексе
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15 лет назад
Скрипт для мониторинга позиций поисковых запросов в ПС Яндекс.
Скрипт работает с сервисом Яндекс.XML.
- Вывод статистики позиций поисковых запросов для сайта за указанный период
- Запросы отправляются через установленные прокси-скрипты, что позволяет обойти ограничение сервиса Яндекс.XML в 1000 запросов в сутки.
- Обновление позиций как вручную, так и автоматически (с помощью cron)
- Разграничение прав доступа на 2 роли:
- - - - Администратор: все функции
- - - - Клиенты: только просмотр статистики своего сайта