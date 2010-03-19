http://NokianDrive.com.ua

NokianDrive - это социальная сеть для автолюбителей и любителей путешествий. Главной "изюминкой" проекта является интерактивный планировщик маршрутов, который позволяет пользователю спланировать своё путешествие, умеет строить оптимальный автомобильный маршрут по выбранным пользователем точкам и распечатывать подробные инструкции "как проехать".

Пользователи сервиса NokianDrive могут делиться своими впечатлениями с друзьями, выкладывая карту маршрута, вместе с комментариями и фотографиями. Также можно добавить на карту любимое место отдыха. Для любителей длительных путешествий по незнакомым городам на сервис добавлена услга бронирования отелей. Можно забронировать отель, просто кликнув по нему на карте.

Основные функции:

- Планировка маршрутов на карте Google maps

- Социальная сеть с возможностью заводить друзей, обмениваться маршрутами и сообщениями

- Сервис поиска маршрутов

- Сервис поиска достопримечательностей

- Конкурсы

- Новости

Использованные технологии:

Java2EE, JSP, GWT, Spring, Hibernate, Google maps API, Visicom maps api.

Основные модули системы

Планировщик маршрутов

Первоначально планировщик создавался на основе карты Visicom. Но через 3 месяца после начала разработки проекта Google сделал подробную карту Google maps для Украины и мы решили использовать именно эту карту.

В рамках данного проекта нами была написана утиилита для автоматической выборки из интернета информации о достопримечательностях и точках интереса. С её помощью была создана база данных для начального наполнения ресурса. Всего было добыто более 8000 различных точек интереса с информацией о них.

Поиск маршрутов

Позволяет найти маршрут созданный другим пользователем системы. Можно искать по начальной или по конечной точке. Найденный маршрут можно импортироватьв свой аккаунт и изменять.

Случайный тур

Пользователь может просто указать дальность поездки или сумму, которую он готов потратить на бензин, а сервис автоматически подберет ему список достопримечательностей в указанном радиусе и построит маршрут к ним.