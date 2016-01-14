Онлайн калькулятор подсчета стоимости перегородок
Добавлена156 просмотров
8 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Калькулятор подсчитывает стоимость всех работ и количество необходимого материала в зависимости от выбранных параметров.
Здесь можно посмотреть в работе.
Реализация полностью моя. Начиная от идеи и структуры, заканчивая дизайном, версткой и программной частью.