Онлайн калькулятор подсчета стоимости перегородок

Калькулятор подсчитывает стоимость всех работ и количество необходимого материала в зависимости от выбранных параметров.

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Реализация полностью моя. Начиная от идеи и структуры, заканчивая дизайном, версткой и программной частью.