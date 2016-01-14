Онлайн калькулятор подсчета стоимости перегородок

Добавлена
8 лет назад
156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Калькулятор подсчитывает стоимость всех работ и количество необходимого материала в зависимости от выбранных параметров.

Здесь можно посмотреть в работе.

Реализация полностью моя. Начиная от идеи и структуры, заканчивая дизайном, версткой и программной частью.