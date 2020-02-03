Парсер интернет-магазинов в csv.

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-Парсер 2-ух сайтов.
-С первого берется название, артикул, цена, металл, материал, цвет, камни и изображение товара.
-Со второго сайта берется артикул и изображения товара.
-Далее идет объединение результатов парсеров в один csv файл.
-Функционал объединения осуществляется через сравнивание артикулов товаров с первого и второго сайта.