Парсер интернет-магазинов в csv.

Добавлена
4 года назад
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-Парсер 2-ух сайтов.

-С первого берется название, артикул, цена, металл, материал, цвет, камни и изображение товара.

-Со второго сайта берется артикул и изображения товара. 

-Далее идет объединение результатов парсеров в один csv файл. 

-Функционал объединения осуществляется через сравнивание артикулов товаров с первого и второго сайта. 