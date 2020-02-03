Парсер интернет-магазинов в csv.

-Парсер 2-ух сайтов.

-С первого берется название, артикул, цена, металл, материал, цвет, камни и изображение товара.

-Со второго сайта берется артикул и изображения товара.

-Далее идет объединение результатов парсеров в один csv файл.

-Функционал объединения осуществляется через сравнивание артикулов товаров с первого и второго сайта.