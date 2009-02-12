Парсер Яндекс-маркета

Парсер товаров Яндекс-маркета по заданным параметрам с веб-интерфейсом.

Задаются: товарные категории-подкатегории, минимальный порог цены (если меньше-товары не брать), процентный множитель (коэффициент) к цене на маркете.

Сохраняемая информация: название товара, расчитанная цена (с учетом коэффициента), описания краткое и подробное, 3 фото на единицу товара, ссылка на источник.

Сохранение идет непосредственно в базу товаров интернет-магазина, движок shop script premium

Возможность ручного редактирования информации перед сохранением, выбора сохраняемых товаров