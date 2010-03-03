Пример 3д сцены на флеше

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
330 просмотров
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http://rapidshare.com/files/357268471/MyDemoEnv.rar.html

Полная степень свободы, работает коллизия.

Управление:

Поворот камеры - удерживание левой кнопки мыши и перемещение курсора.

Перемещение камеры - кнопки клавиатуры W A S D

Альтернативные сервера для скачивания:

http://narod.ru/disk/18434607000/MyDemo.rar.html

http://depositfiles.com/files/izz0kh0re