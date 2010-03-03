Пример 3д сцены на флеше
Веб-программирование
Добавлена330 просмотров
14 лет назад
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http://rapidshare.com/files/357268471/MyDemoEnv.rar.html
Полная степень свободы, работает коллизия.
Управление:
Поворот камеры - удерживание левой кнопки мыши и перемещение курсора.
Перемещение камеры - кнопки клавиатуры W A S D
Альтернативные сервера для скачивания:
http://narod.ru/disk/18434607000/MyDemo.rar.html