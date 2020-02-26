Progress Kids. Обучающее веб-приложение

Комплекс обучающих программ по английскому языку, представленный в интерактивной игровой форме и, кроме того, включающий в себя видео уроки.

В настоящий момент разработка приостановлена в связи с тем, что клиент пересматривает общую концепцию.

Используемые технологии: Haxe (OpenFl framework).

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