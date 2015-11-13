Разработка парсера контента с сайта Яндекс.Новости
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9 лет назад
Техническое задание:
Разработать парсер контента с сайта Яндекс.Новости на языке PHP, оформить в виде класса.
Входные данные:
- ключевое слово,
- временной интервал для выборки новостей,
- тип новости.
Выходные данные:
- заголовок новости,
- текст новости,
- тип новости,
- дата публикации новости,
- картинка / ссылка на видео (если есть),
- домен сайта.
По мимо вышеприведённых функций - реализовать обработку капчи с помощью сервиса ruCapcha.