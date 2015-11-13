Разработка парсера контента с сайта Яндекс.Новости

Техническое задание:

Разработать парсер контента с сайта Яндекс.Новости на языке PHP, оформить в виде класса.

Входные данные:

- ключевое слово,

- временной интервал для выборки новостей,

- тип новости.

Выходные данные:

- заголовок новости,

- текст новости,

- тип новости,

- дата публикации новости,

- картинка / ссылка на видео (если есть),

- домен сайта.

По мимо вышеприведённых функций - реализовать обработку капчи с помощью сервиса ruCapcha.