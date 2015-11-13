Разработка парсера контента с сайта Яндекс.Новости

Добавлена
9 лет назад
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Техническое задание:

Разработать парсер контента с сайта Яндекс.Новости на языке PHP, оформить в виде класса.

Входные данные:

 - ключевое слово,

 - временной интервал для выборки новостей, 

 - тип новости.

Выходные данные:

 - заголовок новости,

 - текст новости,

 - тип новости,

 - дата публикации новости,

 - картинка / ссылка на видео (если есть),

 - домен сайта.

По мимо вышеприведённых функций - реализовать обработку капчи с помощью сервиса ruCapcha.

PHP