Разработка сайта www.testlist.ru

Сайт www.testlist.ru разработан для преподавателей Вузов.

Во вкладке Тесты-Онлайн можно проверить свои знания по различным предметам.

В разделе Преподавателю можно вести свою базу тестов, осуществлять генерацию вариантов теста, распечатывать их для тестирования учащихся, и после тестирования проверять.

На сайте реализован режим тестирования учащихся в КОМПЬЮТЕРНОМ классе.

Все вопросы и ответы в каждом варианте генерируются в случайном порядке, что значительно затрудняет списывание друг у друга, и в конечном итоге повышает качество тестирования и показатель степени знаний учащихся.