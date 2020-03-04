Разработка сайта www.testlist.ru

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Сайт www.testlist.ru разработан для преподавателей Вузов.
Во вкладке Тесты-Онлайн можно проверить свои знания по различным предметам.
В разделе Преподавателю можно вести свою базу тестов, осуществлять генерацию вариантов теста, распечатывать их для тестирования учащихся, и после тестирования проверять.
На сайте реализован режим тестирования учащихся в КОМПЬЮТЕРНОМ классе.
Все вопросы и ответы в каждом варианте генерируются в случайном порядке, что значительно затрудняет списывание друг у друга, и в конечном итоге повышает качество тестирования и показатель степени знаний учащихся.