Сайт газеты “Панорама Тольятти”.

http://www.panoramatlt.ru

Это издание полюбилось многими за интересные аналитические материалы, острые публикации на злободневные темы, комментарии текущих событий, происходящих в городе Тольятти. Рубрики издания – «Политика», «Дело», «Общество» и «Происшествия» – позволяют охватить весь многогранный спектр жизни города. Что по достоинству оценили не только читатели «Панорамы Тольятти», но и более тысячи партнеров издания, которые за пять лет выхода издания сотрудничали и продолжают сотрудничать с ним. Именно благодаря такому взаимовыгодному партнерству жители Тольятти получают возможность бесплатно держать руку на пульсе городских событий.