Сайт с анимацией

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статические сайты это скучно и уже не актуально. А вот,если, сайт имеет хоть и не большую но интерактивность, это сможет удержать пользователя на сайте и помочь вам получить клиента. Такие сайты окупаются быстрей ,чем обычные лендингы. Рад буду помочь вам создать, ваш, уникальный сайт.
Сайт: https://foro-gsap.herokuapp.com/
P.S. Сайт создан для ознакомлением Вас с базовыми возможностями анимации, анимации могут быть намного сложнее.
P.s.s Без адаптации,но анимации хорошо работают и на моб. устройстве.