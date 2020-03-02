Сайт с анимацией

Статические сайты это скучно и уже не актуально. А вот,если, сайт имеет хоть и не большую но интерактивность, это сможет удержать пользователя на сайте и помочь вам получить клиента. Такие сайты окупаются быстрей ,чем обычные лендингы. Рад буду помочь вам создать, ваш, уникальный сайт.

Сайт: https://foro-gsap.herokuapp.com/

P.S. Сайт создан для ознакомлением Вас с базовыми возможностями анимации, анимации могут быть намного сложнее.

P.s.s Без адаптации,но анимации хорошо работают и на моб. устройстве.