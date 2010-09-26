Шлюз безопасных наличных платежей

Веб-система для проводки наличных платежей организации: от приема

оплаты за услуги до выдачи зарплаты по ведомостям и выплат прибыли учредителям.

1) Интегрируется в наши Windows-приложения VectorPS BPM и Perfica.CRM for Windows,

обеспечивая банковский уровень безопасности, в том числе за счет стандартных преимуществ веб-технологий.

2) Для пользователя выглядит как стандартный модуль. Функциональность

"как Windows-приложение" достигается за счет Web 2.0. Полная интерактивность. Бухгалтеру или кассиру нужно сделать

минимальное количество действий для распечатки отчетных документов и проведения платежа.

3) Т.к. это веб-система, то с ней можно работать и напрямую в браузере

через оболочку Perfica.WebGate. Framework Perfica.WebGate позволяет привлекать php-программистов для создания модулей наших Windows-приложений.

Внедрена в нескольких московских и ростовских компаниях.