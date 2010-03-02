Скрипт отслеживание трафика партнерок

Выдерживает нагрузку 10млн хитов в сутки

Отчеты:

1) Показать вероятность того, что ордера содержащие в строчке аффилиата 1234 имеют ордер в тоже сессии, где визит зарегестрирован от Аффилиата. То есть в вышеприведенной строчке событие НЕ наступило. Ордер выполнен в другой сессии. Вместе с вероятностью надо показывать размер базы, на которой она рассчитана. Одновременно надо показывать конвертацию посетителей от этого аффилиата в терминах именно посетителей и отдельно в терминах визитов. То есть если Вася пришел два раза и сделал один ордер, то конвертация к посетителям 100%, а к визитам – 50% Вещи все эти надо показывать как по конкретному аффилиату, так и по системе в среднем.

2) Показать все строки с ордерами где упоминался конкретный аффилиат