Скрипт похожих рецептов
Веб-программирование
Добавлена113 просмотров
14 лет назад
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Сделан с использованием php+MySQL
Смотрит ключевые слова данного рецепта и выбирает из базы рецепты из той же категории с совпадающими ключевиками. При отсутствии совпадений ничего не выводит. При их наличии выводит случайные 5.