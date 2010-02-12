Скрипт похожих рецептов

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
113 просмотров
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Сделан с использованием php+MySQL

Смотрит ключевые слова данного рецепта и выбирает из базы рецепты из той же категории с совпадающими ключевиками. При отсутствии совпадений ничего не выводит. При их наличии выводит случайные 5.