Скрипт «Видео наблюдения»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт позволяет просматривать события, которые создаются программой motion, в удобной форме!
Скрипт имеет форму авторизации и разделение видеокамер по пользователям.
Имеется возможность просматривать видеокамеры в режиме онлайн. Фильтровать события по видеокамерам, по типам файлов. Указывать временной диапазон для просмотра событий. Создавать архивы событий и скачивать их.