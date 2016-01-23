Скрипт «Видео наблюдения»

Скрипт позволяет просматривать события, которые создаются программой motion, в удобной форме!

Скрипт имеет форму авторизации и разделение видеокамер по пользователям.

Имеется возможность просматривать видеокамеры в режиме онлайн. Фильтровать события по видеокамерам, по типам файлов. Указывать временной диапазон для просмотра событий. Создавать архивы событий и скачивать их.