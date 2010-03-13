Скрипт загрузки файлов на сервер

http://torrentu.ru/up/

Скрипт загружает файлы на сервер, расширения которых вы предварительно прописали в настройках (по умолчанию это: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.flv, *.mp3). Так же есть возможность выставить количество одновременно загружаемых файлов и максимально допустимый объем для загрузки файла. Скрипт автоматически определяет тип загружаемого файла и выбирает для него соответствующею директорию (т.е. изображения загружаются в папку с изображениями, видео с видео, музыка с музыкой). Для удобства ссылка имеет вид http://localhost/up/i/2010/03/13/0709298365.jpg (где заместо localhost ваш домен, up - каталог со скриптом, i - это каталог с изображениями, v - каталог для видео и a - для аудио файлов, 2010/03/13 - директория соответствующая дате загрузки файла, 0709298365.jpg - имя файла присваивается во время его загрузки и обозначает время загрузки, т.е. изображение было загружено 13 марта 2010 года в 7 часов 9 минут 29 секунд 8.365 мсек.).