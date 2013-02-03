Teletrade: ведущий программист, Drupal 6, 2011 год

TeleTrade — это глобальный бренд, с 19 летней историей непрерывного развития, одна из самых разветвлённых сетей представляющих брокеров с едиными стандартами качества при работе с

клиентами, оказывающий инвесторам по всему миру услуги на международном

финансовом рынке, включающие доступ к торговле широким спектром

различных финансовых инструментов.

Компания представлена в 30 странах мира.