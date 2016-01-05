ссылка: http://www.therecipediva.com

Сервис рецептов.

Сервис предоставляет кулинарам делиться рецептами, сохранять свои собственные рецепты, а так же синхронизировать все данные со специально разработанным приложением для мобильных устройств.

Технологии: E-commerce, API, Devices, Mobile Apps

Разработка: Backend.