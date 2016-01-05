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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ссылка: http://www.therecipediva.com
Сервис рецептов.
Сервис предоставляет кулинарам делиться рецептами, сохранять свои собственные рецепты, а так же синхронизировать все данные со специально разработанным приложением для мобильных устройств.
Технологии: E-commerce, API, Devices, Mobile Apps
Разработка: Backend.