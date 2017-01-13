Ukrainian Center for Research and Advocacy

http://www.ucra.in.ua/uk

«Український центр досліджень та громадянського представництва» – організація, створена колом експертів-практиків для розвитку дієвого громадянського суспільства шляхом проведень досліджень громадської думки та виходячи з потреб суспільства, впровадженням навчально-практичних проектів.