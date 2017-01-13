Ukrainian Center for Research and Advocacy

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«Український центр досліджень та громадянського представництва» – організація, створена колом експертів-практиків для розвитку дієвого громадянського суспільства шляхом проведень досліджень громадської думки та виходячи з потреб суспільства, впровадженням навчально-практичних проектів.