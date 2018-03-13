Веб-интерфейс для системы проверки задач

Разработка веб-интерфейса для системы автоматической проверки задач по программированию (разработано на CMS Drupal 7). Сайт позволяет студентам решать задачи по различным темам в рамках их обучения в вузе, отправляет решения в тестирующую систему eJudge, отслеживает вердикты, выстраивает рейтинг. Так же система позволяет преподавателям просматривать решения студентов, одобрять или отклонять их, оставлять комментарии. Преподаватель может посмотреть результаты студента или его статистику по решению задач.

Сайт: http://ejudge.kreosoft.ru