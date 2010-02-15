http://sportflashback.com/page.phtml?id=28&mid=33&lng=EN

Веб-приложение на связке флеш-директор, с исходными данными в ХМЛ, который обновлялся каждые 1-2 минуты.

Онлайн футбол.

Виртуальные повторы реальных матчей.