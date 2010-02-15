Веб-приложение
Веб-программирование
Добавлена133 просмотра
14 лет назад
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http://sportflashback.com/page.phtml?id=28&mid=33&lng=EN
Веб-приложение на связке флеш-директор, с исходными данными в ХМЛ, который обновлялся каждые 1-2 минуты.
Онлайн футбол.
Виртуальные повторы реальных матчей.