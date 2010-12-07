Вестел.рф - Официальный сайт Vestel

Официальный сайт крупного производителя бытовой техники, которую каждый может встретить в любом торговом центре России и Европы. Мы постарались, чтобы покупателям было удобно находить информацию о продукции Vestel, а контент-менеджерам управлять контентом и сотнями характеристик продуктов.

Проект запрограммирован по традиционной схеме: 50 на 50 наш движок (Perfica) + движок, выбранный заказчиком (Drupal). Это позволяет объединять в одном проекте лучшие решения.

Первый наш проект, размещенный на русскоязычном домене, сверстан, запрограммирован и наполнен нами контентом в тесном сотрудничестве со студией Ubicon и Grey Group Russia.