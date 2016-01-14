Проект zolushka-project.ru, реализовывался с нуля. Занимался как бэкендом, так и админкой, АПИ для мобильных приложений и фронтендом.

Много сложной логики, в т.ч. внутренние платежи-транзакции, анонимные звонки, соединение с сторонними провайдерами, работа с очередями (RabbitMQ, на очереди вынесена отправка писем, пуш-нотификации, отправка данных в сокет).

Кроме бэкенда, реализовывал модуль real-time сообщений (websocket на Ratchet, angularJs для фронта).