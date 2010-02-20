Годовой отчет
Верстка полиграфии
Добавлена218 просмотров
14 лет назад
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(Глава правления банка очень любит этих рисованных персонажей - все они использованы в оформлении сайта, и на рекламных постерах, наклейках, в общем везде-везде-везде. Поэтому было решено и в отчете тоже их использовать)