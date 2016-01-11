Каталог для мебельного производства

Компания «Grafini» начала свою деятельность в 1999 году с организации в Минске небольшого мебельного производства. В настоящее время представляет на белорусском рынке большой выбор мебели премиум-класса, выпускаемой под брендом «Grafini».

Каталог 40 страниц, обложка - фигурная высечка, будет печататься на дизайнерском картоне с фактурой "под дерево".