Листовка и приглашение закрытого клуба "Ночь"

Требовалось сделать макет листовки и приглашения для закрытого клуба "Ночь". Планировалась грандиозное событие с обнажёнными девушками и морем алкоголя.

Пожелания заказчиков:

Строго, выдержанно в стиле компании. (Чёрный+серебро), информативно, но не загружено.