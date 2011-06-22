Листовка и приглашение закрытого клуба "Ночь"

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13 лет назад
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Требовалось сделать макет листовки и приглашения для закрытого клуба "Ночь". Планировалась грандиозное событие с обнажёнными девушками и морем алкоголя.

Пожелания заказчиков:

Строго, выдержанно в стиле компании. (Чёрный+серебро), информативно, но не загружено.