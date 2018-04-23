Листовки и буклеты

Листовка - это бумажный лист, как правило, формата А4, А5, А6, «евро» - 10х21 см, с печатью в обе стороны, монохромные или полноцветные. Листовка может быть информационной, рекламной или имиджевой. Лучше всего заказать печать листовок, когда необходимо рассказать об акции или представить новый продукт, указав место, где его можно приобрести.

Кроме этого, листовка может быть сложена оригинальным образом, что еще более повысит ее привлекательность.