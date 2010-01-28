Полиграфия в стиле скрапбукинг РУЧНАЯ РАБОТА
Верстка полиграфии
Добавлена213 просмотров
14 лет назад
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Изготовлю на заказ фотоальбомы, фоторамки, приглашения, ОТКРЫТКИ, записные книжки, упаковочные коробки - все в стиле скрапбукинг РУЧНОЙ РАБОТЫ! Примеры работ можно посмотреть в моем блоге. И нет ничего в том, что я живу в Беларуси, я могу отправить все по почте, ведь для этого она создана. Ссылка на блог http://romaninascrappy.blogspot.com/