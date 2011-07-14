Презентационный постер

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Представлялся на конференции в бостоне где занял первое место среди подобных работ.

Сделан по содержанию Power-Point презентации состоящей из 19 слайдов. Вся информация и изображения из презентации представлены на постере.

Оригинальное инфографическое решение (графики и диаграммы).