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Разработка шрифтов.
Верстка полиграфии
Добавлена
7 лет назад
203 просмотра
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка шрифтов для последующей полиграфии в тиражировании визиток, постеров, афиш и тд.
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254 КБ
1157x685
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1280x720
262 КБ
Илья Вэкс
Wekserweks
Был
7 лет назад
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