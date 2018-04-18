Всего по немногу

За годы работы в рекламных агентствах приходилось делать почти всё, но, к сожалению, на скорую руку. Поэтому, похвалиться могу не многими работами.

Сейчас на фрилансе я могу позволить себе тратить на работу достаточное количество времени и усилий. Каждый новый заказ - ещё одна драгоценность для моего портфолио.

Поэтому не смущайтесь, если среди моих работ ещё нет того вида продукции, который нужен вам. Обратитесь ко мне с этим заказом и мы сделаем ещё один шедевр, который я, с удовольствием, положу в своё портфолио.