Crypto Poker Tournament 2022

Для меня это была вторая сьемка этого предприятия, но ребята проводят уже 5-тый по счету Crypto Poker Tournament, который проходил в POCHAYNA EVENT HALL.

Команда организатора была на грани из-за общего негативного фона и новостей о корона вирусе. За последнюю неделю отменилось 76 участников, а ряд партнеров не смогли приехать вообще.

Но поддержка от крипто сообществ, партнеров и будущих участников давала необходимую энергию и турнир всё-таки провели, да ещё как!

Собралось много людей, игра была напряженной и захватывающей! Ребята подходили к делу не шуточно и ставки делали серьёзные.

Среди гостей были так же стиляги из кальянной "CLOUD MONKEY" и зажигательный кавер-оркестр "БангладешЪ"

Это видео снималось на камеру: BMPCK 4K

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