Делаю видеоролики на заказ. Быстро, качественно!

Я готов Вам сделать видеоролик со скидкой (за полцены примерно), так как сейчас я делаю портфолио. Чтобы потом, когда портфолио будет готово, создавать видео для заказчиков уже по полной стоимости.

Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различную тематику:

- Рекламный видеоролик вашего товара или компании.

- Видеоролик для youtube

- Мероприятия (дни рождения, свадьбы, выпускные, первое сентября, выписка из роддома, и т. д).

- Семейные видео.

- Разработка заставки (интро).

А так как я только стартую, то могу сделать приятную скидку.

Сейчас я готов создать 2-3 работы по сниженной цене для набора своего портфолио , но если Вы закажете у меня ролик в течение недели, за Вами будет закреплена скидка. Гарантии

Акция по сниженной цене на видео действует до 31 июля.

Видео будет отличного качества по приятной цене т.к, работа на обложку. У Вас есть шанс получить видео отличного качества за полцены!

Если у кого-то есть заказ или знакомый, которому нужен видеоролик - напишите мне в личные сообщения...