Дети и огонь

Видеомонтаж
Добавлена
14 лет назад
195 просмотров
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В детских ручках потенциальная опасность спичек и зажигалок становится вполне реальной. А взрослые об этом, увы, часто забывают. Поэтому история маленькой девочки из ролика «Дети и огонь» адресована в первую очередь родителям как напоминание, что наблюдать и направлять - это и есть забота о детях, а также чрезмерно самостоятельным детишкам как авторитетное мнение их сверстницы.