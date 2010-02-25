В детских ручках потенциальная опасность спичек и зажигалок становится вполне реальной. А взрослые об этом, увы, часто забывают. Поэтому история маленькой девочки из ролика «Дети и огонь» адресована в первую очередь родителям как напоминание, что наблюдать и направлять - это и есть забота о детях, а также чрезмерно самостоятельным детишкам как авторитетное мнение их сверстницы.