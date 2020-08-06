Именное видео поздравление от Человека Паука

У вашего ребенка День рождения! Что подарить?

Интерактивное видео поздравление с Днем рождения для вашего ребенка от Человека паука будет прекрасным дополнением к подаркам!

Любимый сказочный герой обратится к имениннику по имени и назовет возраст, поздравит с Днем Рождения, покажет его фотографию, станцует и споёт для него, а также поможет задуть свечи на торте.

Благодаря качественной 3D графике, ваш ребенок окажется в сказочном мире героя.

А после его личного обращения не останется никаких сомнений в реальности происходящего!

Человек Паук нашел время, свободное от спасения мира, и подготовил праздничное поздравление для вашего ребенка на крыше небоскреба.

формат FullHD, MP4, длительность ролика 3:21