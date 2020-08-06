Именное видео поздравление от от Молнии Маквина (Тачки)

В особенный для ребенка день так хочется совершить настоящее волшебство.

Не упустите возможность заказать мультик на день рождения с персональным поздравлением от Молнии Маквина (Mcqueen) и подарите своему ребенку шанс принять участие в самой настоящей гонке, где он непременно станет победителем и героем дня.

Красочная анимация и популярный персонаж Lighting Mcqueen в качестве друга в мультипликационном приключении помогут воплотить детские мечты.

Есть два варианта - на День рождения ребенка и просто, как поощрительный подарок

Внимание: Поздравление сделано на шаблоне, поэтому доступно только как в приведенном примере, за исключением изменения имени и фотографии ребёнка

О ролике: формат FullHD MP4, продолжительность 3:10