Интервью для ветеринарной клиники Modern Vet

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Работа была сделана в трех программах: В Вегасе я всегда делаю нарезку и склейку
Цветокоррекцию делаю в Davinci Resolve, это лучшая программа для цветокорреции, мне она больше нравится чем Premier Pro.
Также в этом ролике была произведена чистка
аудио дорожки в Adobe Audition.
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