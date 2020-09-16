Качественный, хороший монтаж видео+цветокоррекция

Готов взяться за все виды видео: рекламный ролик, свадебное видео, видео для youtube или любое другое + бесплатная цветокоррекция и ещё много всего. За всё это не нужно доплачивать

Я профессионально работаю в Adobe Premiere Pro 4 года.

Монтирую ролики для многих топовых (и не только) ютуберов.

В моём арсенале есть все купленные плагины, переходы, красочные фильтры и многое-многое другое, что безусловно обеспечит качество монтажа.

Если вам нужна помощь в выборе материала для видео или его съёмке, я так же могу помочь советом, ибо опыт за плечами достаточно большой.

Так же у меня имеется очень мощный компьютер, который позволит монтировать видео в 4к и 8к формате, если это понадобится