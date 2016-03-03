Клип (маленькое кино:) "Похищение"

Клип. Женский портрет + военный портрет
В городе Железнодорожный, в парке была похищена девушка. В ОВД поступил звонок от мужчины, который находился с ней рядом в момент
похищения. Потерпевшему мужчине были причинены телесные повреждения, в
результате которых он потерял сознание. Однако придя в себя, он смог
подробно описать приметы злоумышленников и транспорт на котором они
скрылись с места происшествия. Так же потерпевший сообщил, что
преступники вооружены огнестрельным оружием и были одеты в специальную
форменную одежду.
В результате оперативных следственных действий по “горячим следам”, удалось установить предполагаемое местонахождение потерпевшей и
преступников. По выявленному адресу выехала группа сотрудников полиции
специального назначения.
В результате скоротечного боя, подозреваемые были убиты, заложница освобождена. При штурме был ранен один сотрудник полиции.
Действия полицейских, принимавших непосредственное участие в операции по освобождению заложника были высоко оценены вышестоящим руководством.
Все представлены к наградам.